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Göztepe 4 - 0 Çengelköy Futbol Yatırımları (Ziraat Türkiye Kupası)

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 01.11.2018 21:15 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde Göztepe, Spor Toto Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Çengelköy Futbol Yatırımları'nı 4-0 mağlup ederek 5. tura yükseldi.

Göztepe 4 - 0 Çengelköy Futbol Yatırımları (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmasında Göztepe, Çengelköy Futbol Yatırımları'nı 4-0 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.

Stat: İzmir Atatürk
Hakemler: Erkan Özdamar, Mehmet Şahan Yılmaz, Bilal Gölen
Göztepe: Eren Bilen, Tayfur Bingöl, Kadu, Hakan Çinemre, Grillo (Dk. 71 Erol Hakan Sepil), Yalçın Kayan, Mahmut Nigiz, Ngando, Gouffran, Cikalleshi, Samed Ali Kaya
Çengelköy Futbol Yatırımları: Kadir Bostan, Ekrem Kılıç (Dk. 68 Eren Demir), Kadir Doğukan (Dk. 83 Erim Yüksel), Ensar Çetinkaya, Burak Büyükkaya, Sezgin Bektaş, Kerem Yılmaz, Ufuk Hançer, Ömer Faruk Öztürk, Serdal Öz, Uğur Can (Dk. 72 Berat Özbek)
Goller: Dk. 33 Kadu, Dk. 58 ve 80 Samed Ali Kaya, Dk. 66 Cikalleshi (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 28 Yalçın Kayan, Dk. 84 Kadu (Göztepe)

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Ziraat Türkiye Kupası Göztepe Çengelköy Futbol Yatırımları

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