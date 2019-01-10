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Göztepe 6 - 3 Pendikspor

GÖZTEPE HABERLERİ  | 10.01.2019 17:34 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, hazırlık maçında TFF 2. Lig temsilcisi Pendikspor'u 6-3 mağlup etti.

Göztepe 6 - 3 Pendikspor

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarıya Antalya Belek'te hazırlanan Göztepe, oynadığı ilk özel maçta 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Pendikspor'u 6-3 yendi.

Beto - Tayfur, Reis, Grillo, Berkan, Borges, Poko, Ngando, Yasin, Halil, Jerome 11'iyle sahaya çıkan sarı-kırmızılılar, Jarome (2), Poko, Cikalleshi, Fatih (kendi kalesine) ve Deniz'in attığı gollerle galip geldi.

Göz-Göz'de ikinci yarıda Göktuğ, Kadu, Alpaslan, Yalçın, Gouffran, Samed Ali, Deniz ve Cikalleshi oyuna dahil oldu.

Yoğun yağmur altında oynanan Göztepe-Pendikspor müsabakasını A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve yardımcısı Tayfur Havutçu da izledi.

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Göztepe pendikspor

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