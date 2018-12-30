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Göztepe Adama Traore'yi kadroda tutma kararı aldı

GÖZTEPE HABERLERİ  | 30.12.2018 12:38 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sakatlığı sonrası sezonu kapatan sol bek Traore'nin sözleşmesini yerine yeni bir isim transfer edilse dahi askıya almayacak.

Göztepe Adama Traore'yi kadroda tutma kararı aldı

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında üst sıralara oynamayı hedefleyen Göztepe, sol beki Adama Traore'yi bırakmama kararı aldı.

Ligin 8. haftasında deplasmanda oynanan Kasımpaşa müsabakasında sol diz çapraz bağı kopan ve sezonu kapatan Fildişi Sahilli oyuncunun yeni sol bek gelse dahi sözleşmesinin askıya alınmayacağı bildirildi. Yoğun bir şekilde tedavisini sürdüren deneyimli futbolcunun tam olarak iyileşmesi halinde sezon sonunda bitecek sözleşmesinin de yenileneceği kaydedildi.

Göz-Göz'e geçen sezon İsviçre'nin Basel takımından gelen Traore, sarı-kırmızılılarda 1.5 yılda toplam 37 maça çıktı. Gösterdiği performansla taraftarın en sevdiği isimlerin başında gelen Traore geçen sene de yine bir Kasımpaşa maçında sol dizinden sakatlanmış ve sezonu kapatmıştı.

Transfer çalışmalarını hızlandıran sarı-kırmızılı ekip, listesindeki defansın solunda görev yapan Aziz Behich, Ali Adnan ve Emilio Izaguirre ile temaslarını sürdürüyor.

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Göztepe Adama Traore

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