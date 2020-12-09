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Göztepe - Alanyaspor maçında ırkçılığa protesto!

GÖZTEPE HABERLERİ  | 09.12.2020 18:35 | Son Güncelleme

Göztepe-Alanyaspor maçının başlama vuruşunun ardından iki takım oyuncuları da topa dokunmayarak ırkçılığı protesto etti.

Göztepe - Alanyaspor maçında ırkçılığa protesto!

Göztepe-Alanyaspor maçı, iki takım futbolcularının ırkçılığa karşı protestosu ile başladı. Oyuncular, başlama vuruşundan sonra 10 saniye boyunca hareketsiz kalarak ırkçılığı protesto etti.

UEFA'DAN KARAR ÇIKTI

PSG - Başakşehir maçının 13. dakikasında 4. hakemin Pierre Webo için kullandığı ırkçı sözlerin ardından UEFA da harekete geçti. Son yıllarda Avrupa'da yükselen ırkçılığa karşı özellikle Şampiyonlar ligi maçlarında bu duruma karşı ciddi tepkiler gösteriliyordu. Bu akşamki maçta da UEFA'dan bir dizi hamle geldi.Buna göre iki takım futbolcuları "Irkçılığa hayır" yazan tişörtler giyecekler ve Parc des Princes Stadı'nın reklam panolarında da yine ırkçılık karşıtı sözler yer alacak.

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