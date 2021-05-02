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Göztepe, Antalya deplasmanında hayat buldu

02.05.2021 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de 37. hafta mücadelesinde Ersun Yanal'ın takımı Antalyaspor ile Ünal Karaman'ın çalıştırdığı Göztepe karşılaştı. Gol düellosunda kazanan İzmir ekibi oldu.

Göztepe, Antalya deplasmanında hayat buldu

Süper Lig'de 37. hafta mücadelesinde Ersun Yanal'ın takımı Antalyaspor ile Ünal Karaman'ın çalıştırdığı Göztepe kozlarını paylaştı.

Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Göztepe 3-2 kazandı. Ev sahibi ekip 5. dakikada Fredy'nin penaltı golüyle öne geçerken, 31'de Anderson Esiti skora dengeyi getirdi. 66'da Adis Jahovic Göztepe'yi üstünlüğe taşıyan isim olurken, 67'de Lukas Podolski skoru 2-2 yaptı. Son sözü ise 84'te Atınç Nukan söyledi ve tabelayı ilan etti.

Alınan bu sonucun ardından Antalyaspor 43 puanda kalırken, kazanamama serisi 5 maça yükseldi. Göztepe 51 puana ulaşırken 3 maç sonra kazandı

Ligin bir sonraki haftasında Antalyaspor, Trabzonspor deplasmanına gidecek. Göztepe sahasında Konyaspor'u konuk edecek.

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Antalyaspor Göztepe
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