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Göztepe, Armstrong’u resmen açıkladı

Göztepe, son olarak İngiltere Championship ekiplerinden Bristol City forması giyen Sinclair Armstrong’u kadrosuna kattığını duyurdu.

Göztepe, Armstrong’u resmen açıkladı

Göztepe, yaz dönemiyle birlikte transfer çalışmalarına hız verdi.

İzmir ekibi, son olarak İngiltere Championship ekiplerinden Bristol City forması giyen Sinclair Armstrong’u kadrosuna kattığını duyurdu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Göztepe, Armstrong’u resmen açıkladı 1

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sinclair Armstrong Göztepe’mizde. Kulübümüz, İrlandalı hücum oyuncusu Sinclair Armstrong ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. 22 Haziran 2003 tarihinde İrlanda’da dünyaya gelen Armstrong, kariyerinde son olarak İngiltere Championship ekiplerinden Bristol City forması giydi. İrlanda Milli Takımı ve alt yaş milli takımlarında da görev alan Armstrong, kariyerini artık sarı-kırmızı renklerimiz altında sürdürecek. Sinclair Armstrong’a ailemize hoş geldin diyor, şanlı formamızla birlikte nice başarılar ve unutulmaz anlar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
transfer Göztepe İngiltere Championship
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