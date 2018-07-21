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Göztepe Atiba Hutchinson ile temasa geçti!

GÖZTEPE HABERLERİ  | 21.07.2018 11:32 | Son Güncelleme

Beşiktaş'la anlaşamayıp yollarını ayıran Atiba Hutchinson ile Göztepe temasa geçti. İzmir ekibi Göztepe'nin Atiba Hutchinson'a Beşiktaş'ın verdiğinden daha iyi bir ücret önermeyi planladığı belirtildi.

Göztepe Atiba Hutchinson ile temasa geçti!

Göztepe, transferde atağa kalktı. Mevcut kadrosundan orta saha oyuncusu Oscar Scarione'den sonra Rajko Rotman ile de yolları ayırma kararı alan Göz-Göz, alternatifi Beşiktaş'ta buldu.

Sarı-kırmızılılar, Rajko Rotman'ın yerine Beşiktaş'ın Kanadalı ön liberosu Atiba Hutchinson'ı renklerine bağlamak için harekete geçti.

Siyah-beyazlı ekibin yıllık 650 bin Euro ve puan başına 5 bin Euro'luk teklifini kabul etmeyen Atiba, ayrılık kararını Beşiktaş yönetimine bildirmişti.

ANTALYASPOR'DA PEŞİNDE

Bonservisi elinde olan ve Türkiye'de kariyerine devam etmek isteyen 35 yaşındaki futbolcuyla menajeri aracılığıyla teklif götürecek olan Göztepe yönetimi Beşiktaş'tan daha cazip bir ücret önermeyi planlıyor. Futbolcuyla Antalyaspor'un da ilgilendiği öğrenilirken Göztepe Başkanı Mehmet Sepil transferi bir an önce noktalamak istiyor.

(Yeni Asır)

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Göztepe Atiba Hutchinson

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