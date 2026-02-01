SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Göztepe

Göztepe, Avrupa hedefine emin adımlarla ilerliyor

Göztepe, Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Fatih Karagümrük’ü 2-1 yenerek puanını 39’a çıkardı ve 4. sıradaki yerini korudu.

Göztepe, Avrupa hedefine emin adımlarla ilerliyor
Arda Kurtulan

Arda Kurtulan

ARN Arnavutluk
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Göztepe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Göztepe, sergilediği başarılı performansla yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Fatih Karagümrük’ü konuk eden İzmir ekibi, karşılaşmanın hemen başında 1-0 geriye düşmesine rağmen ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 öne geçti. Müsabakada başka gol sesi çıkmayınca Stanimir Stoilov’un öğrencileri bu galibiyetle hanesine 3 puanı yazdırdı. Bu sonuçla birlikte puanını 39’a çıkaran Göztepe, 4. sıradaki yerini korudu ve Avrupa hedefine emin adımlarla ilerlemeye devam etti. Sarı-kırmızılılar, bu sezon ligi üst sıralarda tamamlayıp yeni sezonda Avrupa kupalarında mücadele etmeyi hedefliyor.

SON 10 MAÇTA 1 KEZ KAYBEDİLDİ

Göztepe, Avrupa hedefine emin adımlarla ilerliyor 1

Aldığı sonuçlarla üst sıralara oynayan İzmir ekibi, ligdeki son 10 maçında sadece 1 kez kaybetti. Bu süreçte sadece Trabzonspor’a yenilen sarı-kırmızılılar, kalan 9 maçta ise 7 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Böylece Stanimir Stoilov’un öğrencileri, son 10 maçlık süreçteki toplayabileceği 30 puanın 23’ünü hanesine yazdırmayı başardı.

ARDA OKAN KURTALAN SAKATLANDI

Göztepe, Avrupa hedefine emin adımlarla ilerliyor 2

Göztepe’de performansıyla göz dolduran 23 yaşındaki sağ bek Arda Okan Kurtalan, Fatih Karagümrük maçında sakatlık yaşadı. Bir pozisyonda ikili mücadeleye giren genç oyuncu, bileğinden sakatlanarak 57. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Teknik Direktör Stanimir Stoilov da maç sonrası düzenlenen basın toplantısında oyuncunun durumunun yapılacak kontroller sonrasında netlik kazanacağını ifade etti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sergen Yalçın'dan Konyaspor maçı sonrası Rafa Silva için olay sözler! Sergen Yalçın'dan Konyaspor maçı sonrası Rafa Silva için olay sözler!
NBA'de Alperen Şengün double-double’a imza attı! Dallas'ı geçtilerNBA'de Alperen Şengün double-double’a imza attı! Dallas'ı geçtiler

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fatih Karagümrük Göztepe son dakika Arda Okan Kurtulan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CHP'den AK Parti'ye geçen Çakır'ın 'emekli maaşı' çıkışı

CHP'den AK Parti'ye geçen Çakır'ın 'emekli maaşı' çıkışı

Trump'tan İran açıklaması: "Müttefiklere planımı söylemiyorum"

Trump'tan İran açıklaması: "Müttefiklere planımı söylemiyorum"

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Sidiki Cherif, İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Sidiki Cherif, İstanbul'a geldi!

Vasiyeti ortaya çıktı! 2 yıl önce açıklamış: "Hayatımda en çok istediğim şey..."

Vasiyeti ortaya çıktı! 2 yıl önce açıklamış: "Hayatımda en çok istediğim şey..."

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

Akaryakıta zam geliyor! 60 TL'yi aşabilir

Akaryakıta zam geliyor! 60 TL'yi aşabilir

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.