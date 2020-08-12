Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, ikinci kez Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'na seçildi

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, yeni bir başkan adayı çıkana kadar görevini sürdüreceğini ve vakfın yarın gerçekleşecek toplantısında bir kez daha aday olacağını açıklamıştı...
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği Vakfı'nın başkanlığına devam edecek. Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'na devam etme kararı aldı.
Mert Hakan Yandaş'dan Galatasaray'a suç duyurusu!
En hızlı isim Ozan Tufan
Beşiktaş Atiba'yla yeniden anlaştı
Trabzonspor transferi resmen açıkladı
Elemeler gelecek yıla ertelendi
Beşiktaş transferi bitirdi
Trabzonspor'da yeni transfer açıklandı
Şampiyonlar Ligi maçına koronavirüs engeli!
Kart verirsen yumruk atarım dedi... Hastanelik etti!
Galatasaray, yeni transferini açıkladı
Formada caminin bulunmasını eleştirdi, kulüpten ayrıldı
Mert Hakan hakkında olay suçlama! ''Yazışmalar var...''
Romelu Lukaku rekor kırdı!
Alman devi yeni sezon formasında cami silüetine yer verdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum