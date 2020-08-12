Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, ikinci kez Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'na seçildi

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, yeni bir başkan adayı çıkana kadar görevini sürdüreceğini ve vakfın yarın gerçekleşecek toplantısında bir kez daha aday olacağını açıklamıştı...

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği Vakfı'nın başkanlığına devam edecek. Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'na devam etme kararı aldı.

