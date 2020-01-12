Mehmet Sepil: Yıldızlar seneye gelecek

Ara transfer döneminde 2 hücum oyuncusu ile birlikte bir de defansa takviye yapacaklarını belirten Mehmet Sepil, taraftarın beklediği yıldız futbolcuları gelecek sene kadroya dahil edeceklerini söyledi. Ocak ayında gerçekleşecek takviyelerin daha çok geleceğe yönelik olacağını anlatan Sepil, "Alacağımız futbolcular yaş ortalamasını biraz düşünecek. Özellikle geçen sezondan bu yana gol yollarında sıkıntı yaşıyoruz. Golcü alacağız. Geçmişte transferde hatalar yaptık, mutlaka bunlardan dersler çıkararak takvileri gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Taraftarın yıldız transfer isteğini değerlendiren Mehmet Sepil, "Yeni stadımızın açılmasıyla birlikte bambaşka bir döneme gireceğimizi düşünüyorum. Transferde daha büyük atakları gelecek sene yapacağız. Açık kontratlar olacak ve yıldız alma şansımız artacak" dedi. Mevcut takımdan ayrılıkların yaşandığı bilgisini veren Mehmet Sepil, "Sanneh gitti. Eren ve Yasin İzmir'de çalışıyorlar. Antalya'daki kamp kadrosundan ayrılan oyuncularımız da olabilir. Özellikle genç futbolcularımızı oynayabilecekleri takımlara kiralık gönderebiliriz. Kadro genişliğimiz fazla. Bu bazen avantaj da olabilir dezavantaj da. O nedenle kadroyu mutlaka daraltacağız" açıklamasını yaptı.