SPOR

Göztepe Bayram Bektaş ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı!

GÖZTEPE HABERLERİ  | 23.05.2018 18:53 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Ümraniyespor teknik direktörü Bayram Bektaş'ı takımın başına getirdi. Göztepe, Bayram Bektaş ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Göztepe Bayram Bektaş ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı!

Tamer Tuna ile yollarını ayıran Göztepe, Bayram Bektaş ile anlaşmaya varıldığını resmen açıkladı.

Göztepe'den yapılan açıklamada, "1974 doğumlu genç teknik direktör Bayram Bektaş ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. Son olarak Ümraniyespor'da görev yapan Bayram Bektaş daha önce ise Elazığspor ve Gaziantep Büyükşehir Belediyespor takımlarında teknik direktörlük görevini üstlendi. Teknik Direktörümüz Bayram Bektaş'a yeni görevinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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Bayram Bektaş Göztepe

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