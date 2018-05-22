SPOR

Göztepe Bayram Bektaş ile anlaşma sağladı!

GÖZTEPE HABERLERİ  | 22.05.2018 19:40 | Son Güncelleme

Göztepe, Tamer Tuna ile yollarını ayırmasının ardından görüştüğü Bayram Bektaş ile anlaşma sağladı. Göztepe, Bayram Bektaş ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Göztepe Bayram Bektaş ile anlaşma sağladı!

Tamer Tuna ile yollarını ayıran Göztepe, Ümraniyespor Teknik Direktörü Bayram Bektaş ile büyük ölçüde anlaştı.

Bu sezon Spor Toto 1. Lig'de playoff oynayan ve Süper Lig'e yükselen BB Erzurumspor'a elenen Ümraniyespor'da gösterdiği performansla alkış alan Bektaş, Göztepe ile yaptığı ilk görüşmede olumlu dönüş yaptı ve taraflar anlaşma sağladı. Bayram Bektaş ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Daha önce Yeni Malatyaspor, Elazığspor ve Gazişehir Gaziantep'te de teknik direktörlük yapan Bektaş, son olarak Ümraniyespor'da çalışmıştı.

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Göztepe Bayram Bektaş

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