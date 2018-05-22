Göztepe Bayram Bektaş ile anlaşma sağladı!

Tamer Tuna ile yollarını ayıran Göztepe, Ümraniyespor Teknik Direktörü Bayram Bektaş ile büyük ölçüde anlaştı.
Bu sezon Spor Toto 1. Lig'de playoff oynayan ve Süper Lig'e yükselen BB Erzurumspor'a elenen Ümraniyespor'da gösterdiği performansla alkış alan Bektaş, Göztepe ile yaptığı ilk görüşmede olumlu dönüş yaptı ve taraflar anlaşma sağladı. Bayram Bektaş ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalandı.
Daha önce Yeni Malatyaspor, Elazığspor ve Gazişehir Gaziantep'te de teknik direktörlük yapan Bektaş, son olarak Ümraniyespor'da çalışmıştı.
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