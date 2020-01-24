Göztepe-Beşiktaş maçı nedeniyle otobüs seferlerine geçici düzenleme

Güzelyalı’daki Göztepe Gürsel Aksel Stadı’nın açılışı nedeniyle 26 Ocak Pazar günü bölgede bazı yollar kapatılacak. Bu yolları kullanan belediye otobüslerinin güzergahları da değiştirilecek.

Güzelyalı’daki Göztepe Gürsel Aksel Stadı’nın açılışı nedeniyle 26 Ocak Pazar günü trafik düzenlemesine gidildi. Saat 16.00’da oynanacak Göztepe-Beşiktaş maçı nedeniyle bölgedeki trafik yoğunluğunu ve güvenlik risklerini dikkate alan İl Güvenlik Kurulu, Mithatpaşa Caddesi’nin 19/1 Sokak ile Fahrettin Altay Meydanı arasında kalan kısmını sabahtan itibaren trafiğe kapatma kararı aldı. ESHOT Genel Müdürlüğü de bu karar doğrultusunda toplu taşıma hizmeti veren otobüslerin güzergahları geçici olarak yeniden düzenledi.

5, 6, 7, 24, 25 ve 480 No’lu otobüsler

Narlıdere, Balçova, Kavacık ve Oyunlar Köyü yönünden gelip Üçkuyular İskele’de son durak yapan 5, 6, 7, 24, 25 ve 480 hat numaralı otobüslerin son durağı Esentepe’ye alındı. Üçkuyular İskele’ye toplu ulaşım, Fahrettin Altay Meydanı ile Üçkuyular İskele arasında düzenlenecek ring seferleri ile yapılacak.