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Göztepe-Beşiktaş maçı nedeniyle otobüs seferlerine geçici düzenleme

İZMİR HABERLERİ  | 24.01.2020 18:21 | Son Güncelleme

Güzelyalı’daki Göztepe Gürsel Aksel Stadı’nın açılışı nedeniyle 26 Ocak Pazar günü bölgede bazı yollar kapatılacak.

Göztepe-Beşiktaş maçı nedeniyle otobüs seferlerine geçici düzenleme

Güzelyalı’daki Göztepe Gürsel Aksel Stadı’nın açılışı nedeniyle 26 Ocak Pazar günü bölgede bazı yollar kapatılacak. Bu yolları kullanan belediye otobüslerinin güzergahları da değiştirilecek.
Güzelyalı’daki Göztepe Gürsel Aksel Stadı’nın açılışı nedeniyle 26 Ocak Pazar günü trafik düzenlemesine gidildi. Saat 16.00’da oynanacak Göztepe-Beşiktaş maçı nedeniyle bölgedeki trafik yoğunluğunu ve güvenlik risklerini dikkate alan İl Güvenlik Kurulu, Mithatpaşa Caddesi’nin 19/1 Sokak ile Fahrettin Altay Meydanı arasında kalan kısmını sabahtan itibaren trafiğe kapatma kararı aldı. ESHOT Genel Müdürlüğü de bu karar doğrultusunda toplu taşıma hizmeti veren otobüslerin güzergahları geçici olarak yeniden düzenledi.

5, 6, 7, 24, 25 ve 480 No’lu otobüsler
Narlıdere, Balçova, Kavacık ve Oyunlar Köyü yönünden gelip Üçkuyular İskele’de son durak yapan 5, 6, 7, 24, 25 ve 480 hat numaralı otobüslerin son durağı Esentepe’ye alındı. Üçkuyular İskele’ye toplu ulaşım, Fahrettin Altay Meydanı ile Üçkuyular İskele arasında düzenlenecek ring seferleri ile yapılacak.

486 numaralı otobüs
Oyak Sitesine hizmet veren 486 numaralı otobüs, Fahrettin Altay Meydanını takiben Şehit Binbaşı Ali Resmi Tufan Caddesini kullanarak Üçkuyular İskele’ye ulaşacak. Bu otobüs, Oyak Sitesine gidiş yönünde ise Deniz Feneri Sokak’ı takiben Balçova Kahveler Kavşağından dönüş yapacak; Fahrettin Altay Meydanı üzerinden Oyak Sitesine ulaşacak.

17, 650, 671, 690 ve 873 numaralı otobüsler
Otoyol güzergahını izleyerek Fahrettin Altay Aktarma Merkezinde son durak yapan 17, 650, 671, 690 ve 873 numaralı otobüsler; otoyoldaki Balçova ayrımını kullanacak, Balçova Kahveler Kavşağından dönüş yaparak aktarma merkezine ulaşacak.

510 numaralı otobüs
Gaziemir-Balçova arasında hizmet veren 510 numaralı otobüs, otoyol Balçova ayrımını kullanacak, Balçova Kahveler Kavşağından dönüş yaparak, Fahrettin Altay Meydanı ve Balçova yönüne devam edecek.

202 numaralı otobüs
Havalimanı bağlantılı 202 numaralı otobüs, havalimanına gidiş yönünde Deniz Feneri Sokak’ı takiben Balçova Kahveler Kavşağından dönüş yaptıktan sonra Fahrettin Altay Meydanından yolcu alacak ve otoyol güzergahı üzerinden havalimanına ulaşacak. Bu otobüs, Cumhuriyet Meydanına gidiş yönünde ise Fahrettin Altay Meydanını takiben Şehit Binbaşı Ali Resmi Tufan Caddesini kullanarak Mustafa Kemal Sahil Bulvarı güzergahına devam edecek.

10 No’lu hat çalışmayacak
Mithatpaşa Caddesini kullanan 10 numaralı Üçkuyular İskele-Konak otobüsü, Mithatpaşa Caddesi’nin 19/1 Sokak ile Fahrettin Altay Meydanı arasında kalan kesiminin trafiğe kapalı olduğu süre boyunca hizmet dışı kalacak.

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