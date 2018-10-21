Göztepe - Beşiktaş maçında Fırat Aydınus VAR'a başvurarak penaltı kararı verdi!

Göztepe - Beşiktaş maçının 18. dakikasına VAR damgayı vurdu. Beşiktaş'ın kullandığı korner atışında Göztepe'den Wallace Reis, topa eliyle müdahalede bulundu.

Hakem Fırat Aydınus, pozisyonu VAR'dan izlerken penaltı kararını verdi. Göztepeli futbolcular, Aydınus'a yoğun itirazlarda bulunurken karar değişmedi ve Oğuzhan Özyakup topun başına geçti.

OĞUZHAN AYNI YERE ATTI, BETO 6. KEZ KURTARDI

Beşiktaş'ta daha önceden 5 kez penaltı kullanan ve tüm vuruşları kalenin soluna atan Oğuzhan, bir kez daha kalenin soluna vurdu. Ancak Beto, Göztepe'deki 6. penaltısını kurtardı ve gole izin vermedi. Beto, Göztepe'de 9 penaltının 6'sını kurtararak büyük bir başarıya imza attı.

İşte Beto'nun Göztepe'de kurtardığı penaltılar

18/19, Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş)

18/19, Burak Yılmaz (Trabzonspor)

17/18, Seleznov (Akhisar)

17/18, Yatabare (Karabük)

17/18, Güray Vural (Kayseri)

17/18, Deniz Türüç (Kayseri)

