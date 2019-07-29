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Göztepe Bubacarr Sanneh ile anlaşma sağladı

GÖZTEPE HABERLERİ  | 29.07.2019 11:19 | Son Güncelleme

Savunmanın ortasına takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Göztepe, Anderlecht’te forma giyen Gambiyalı stoper Bubacarr Sanneh’i imza için İzmir’e getirdi.

Göztepe Bubacarr Sanneh ile anlaşma sağladı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, stoper transferinde mutlu sona çok yaklaştı. İzmir temsilcisi, Teknik Direktör Tamer Tuna’nın raporu doğrultusunda Belçika ekibi Anderlecht’te forma giyen Bubacarr Sanneh için harekete geçti.

Anderlecht Teknik Direktörü Vincent Kompany’nin bu sezonki planlarında yer almayan 24 yaşındaki futbolcunun kiralanması için kulübüyle anlaşmaya varılırken, oyuncu da İzmir’e davet edildi. Gece saatlerinde İzmir’e gelen oyuncunun şehri gezdikten sonra kararını vereceği belirtildi.

DEĞERİ 8 MİLYON EURO

Futbola ülkesinde başladıktan sonra Danimarka ekiplerinden AC Horsens’in dikkatini çeken Sanneh, burada gösterdiği başarılı performansın ardından 2017/2018 sezonunun devre arasında Midtjlland’ın yolunu tuttu. Midtjlland’taki performansıyla Anderlecht’in dikkatini çeken 24 yaşındaki savunmacı, 8 milyon Euro bonservis bedeliyle Belçika ekibine transfer oldu. Geçen yılın devre arasında transfer olduğu Anderlech’te 19 resmi maça çıkan Sanneh, bu sezon göreve gelen Teknik Direktör Vincent Kompany’in planları arasında kendisine yer bulamadı. Bunun üzerine devreye giren Göztepe, Gambiyalı stoperin kiralamak için Anderlecht ile anlaşmaya varırken, oyuncuyu da İzmir’e getirdi. Sanneh’in şehri gördükten sonra kesin kararını vereceği belirtildi. Özellikle Tamer Tuna’nın kadrosunda görmeyi çok istediği Sanneh için, yönetimin de şartları zorladığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bubacarr Sanneh Göztepe

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
umarım faydalı olur Göztepe’me
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