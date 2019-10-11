Göztepe'de Alpaslan'ın ay-yıldız hayali

Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan gurbetçi futbolcu Alpaslan, hedefinin A Milli Takım'a gitmek olduğunu söyledi. Her Türk futbolcusu gibi ay-yıldız hayali olduğunun altını çizen Alpaslan, "A Milli Takım'da çok kaliteli oyuncular var. Her Türk futbolcunun olduğu gibi benim de hayalim A Milli formayı giymek. Hedefe ulaşana kadar çalışmaya devam edeceğim" diye konuştu.

İyi bir çıkış yakaladıklarını söyleyen Alpaslan Öztürk, "Sezona istediğimiz gibi başlayamadık. Ancak takıma katılan arkadaşlar kısa sürede adapte oldu. Hem enerjileri hem de deneyimleri oldukça üst seviyede. Onların gelişi ve takımın oturmasıyla birlikte iyi bir çıkış yakaladık. Milli aranın ardından çıkışımızı sürdüreceğiz" dedi. Ligin en az gol yiyen takımı oldukları için çok mutlu olduklarını belirten deneyimli futbolcu, "Ligimizde çok önemli futbolcular var. Ancak top rakipteyken savunma anlayışımız bize yardımcı oluyor. Bu başarı tüm takımın. Çünkü bu durumu idmanlarda takım olarak çalışıyoruz. Özellikle defans veya kaleci değil, takım olarak bu istatistiğe imza attık" diye konuştu.