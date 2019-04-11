SPOR

Göztepe'de Alpaslan Öztürk ve Halil Akbunar Rizespor maçının kadrosuna dahil edilmedi

GÖZTEPE HABERLERİ  | 11.04.2019 18:07 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak Göztepe'de Halil Akbunar ve Alpaslan Öztürk kamp kadrosuna alınmadı.

Göztepe'de Alpaslan Öztürk ve Halil Akbunar Rizespor maçının kadrosuna dahil edilmedi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe’de geçtiğimiz hafta oynanan Akhisarspor maçının ardından taraftarla arbede yaşayan Halil Akbunar ve Alpaslan Öztürk, Çaykur Rizespor maçı kadrosuna dahil edilmedi.

Cumartesi günü Çaykur Rizespor’a konuk olacak olan Göztepe’de geçen hafta Akhisarspor maçının ardından taraftarlarla kavga eden Halil Akbunar ve Alpaslan Öztürk kafileye dahil edilmedi.

İki oyuncunun kadro dışı bırakılmadığı, yalnızca bu maç için kadroda yer almayacaklarını bildirildi. Geçen hafta yaşanan kavganın ardından sarı-kırmızılı taraftarlar iki oyuncu da tepki göstermişti.

Canlı yayında hıçkırıklara boğuldu! 'Her gün soyunurdum, para karşılığı...'Canlı yayında hıçkırıklara boğuldu! 'Her gün soyunurdum, para karşılığı...'
Kaptan Beto devredeKaptan Beto devrede
Taraftarlar ile futbolcular birbirine girdi!Taraftarlar ile futbolcular birbirine girdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
alpaslan öztürk Halil Akbunar Göztepe

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama

HDP'den 'seçimler yenilensin' talebi!

HDP'den 'seçimler yenilensin' talebi!

Hakemin annesine küfre tarihi ceza!

Hakemin annesine küfre tarihi ceza!

6-0'lık tarihi maçla ilgili flaş çıkış!

6-0'lık tarihi maçla ilgili flaş çıkış!

Futbolun zirvesinde istifa depremi!

Futbolun zirvesinde istifa depremi!

Derbinin hakemi belli oldu

Derbinin hakemi belli oldu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Küllerinden doğan adam: Beto

Küllerinden doğan adam: Beto

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Tamer Tuna: Ligde kalacağız

Tamer Tuna: Ligde kalacağız

Gözler Tamer Tuna'nın üzerinde

Gözler Tamer Tuna'nın üzerinde

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Göztepe'de Alpaslan Öztürk ve Halil Akbunar Rizespor maçının kadrosuna dahil edilmedi

Taraftarla tartıştılar, kadroya alınmadılar

Göztepe'de kaptan Beto devrede

Kaptan Beto devrede

Göztepeli futbolcular ile taraftarlar arasında arbede yaşandı

Taraftarlar ile futbolcular birbirine girdi!

Göztepe'de stoper Fausto Grillo'nun varlığı unutuldu

Göztepe'de kayıp Tangocu

Göztepe hazırlık maçında Abalı Denizspor'a mağlup oldu

Göztepe hazırlık maçında mağlup oldu

Göztepe'de Beto küllerinden doğdu

Küllerinden doğan adam: Beto

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.