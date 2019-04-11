Göztepe'de Alpaslan Öztürk ve Halil Akbunar Rizespor maçının kadrosuna dahil edilmedi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe’de geçtiğimiz hafta oynanan Akhisarspor maçının ardından taraftarla arbede yaşayan Halil Akbunar ve Alpaslan Öztürk, Çaykur Rizespor maçı kadrosuna dahil edilmedi.
Cumartesi günü Çaykur Rizespor’a konuk olacak olan Göztepe’de geçen hafta Akhisarspor maçının ardından taraftarlarla kavga eden Halil Akbunar ve Alpaslan Öztürk kafileye dahil edilmedi.
İki oyuncunun kadro dışı bırakılmadığı, yalnızca bu maç için kadroda yer almayacaklarını bildirildi. Geçen hafta yaşanan kavganın ardından sarı-kırmızılı taraftarlar iki oyuncu da tepki göstermişti.
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