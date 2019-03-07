Süper Lig'de pazar günü evinde karşılaşacağı Kasımpaşa'yı yenip düşme hattından kurtulmak isteyen Göztepe'de Andre Poko şoku yaşandı. Gabonlu futbolcunun Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki idman sonrası yoğun mide ağrısı ve yanması nedeniyle fenalaştığı açıklandı. Apar topar Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Poko'ya serum takıldı.
Kendine gelen oyuncunun taburcu edildiği bildirildi. Yoğun gözetim altında olan Poko'nun Kasımpaşa mücadelesinde forma giyip giymeyeceğinin belirsiz olduğu ifade edildi. Bu sezon 17 lig maçına çıkan deneyimli futbolcu, 1 asist ve 1 golle oynadı.
Hazırlıklarını sürdüren Göz-Göz’de sakatlıkları süren Traore, Hakan ve Atakan da antrenmanda yer almadı. Kart cezalısı stoper Kadu da pazar günü sahadaki yerini alamayacak.
Oyuncularıyla sık sık toplantılar gerçekleştiren teknik direktör Tamer Tuna'nın, "Biz her maçı kazanacak güçteyiz. Kasımpaşa ve Beşiktaş maçlarını kazasız atlatmalıyız. Ardından fikstür avantajını elimize geçireceğiz. Bu süreçte çok dikkatli olup, bir an önce düşme bölgesinden çıkmalıyız. Taraftarımız bize çok inanıyor, onları kesinlikle üzmeyeceğiz" cümlelerini kullandığı öğrenildi.
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