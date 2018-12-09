Göztepe'nin yeni hocası belli oldu

Haftalardır taraftarların ağır dille eleştirdiği Bektaş'la Sivas dönüşü acil toplanan yönetim, genç teknik adamla karşılıklı anlaşarak vedalaştı. Bayram Bektaş defterini 15'. hafta sonunda kapatan sarı-kırmızılılar, son olarak Kasımpaşa'yı çalıştıran Kemal Özdeş ile prensipte anlaşma sağladı.

Vakit keybetmeden deneyimli teknik adama teklifi ileten başkan Mehmet Sepil olumlu yanıt aldı. Yarın İzmir'e gelecek Kemal Özdeş'in ufak ayrıntıların görüşülmesinin ardından resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Adı Fenerbahçe ile anılan teknik direktör Ersun Yanal'ın yardımcılığını yaparak teknik adamlığa başlayan Kemal Özdeş, ilk olarak 2003-04 sezonunda Konyaspor'da 6 maçlığına dümene geçti. Ardından 2011-12'de 1'inci Lig'de Manisaspor'u çalıştıran 48 yaşındaki çalıştırıcı, 2013-14'te yeniden Manisa temsilcisine döndü. Göztepe'nin ezeli rakibi Karşıyaka'da da 2015-16'da görev alarak 1'inci Lig'de 8 Kasım 2015'te oynanan derbide sarı-kırmızılılara rakip olan Kemal Özdeş, patlamayı Kasımpaşa'da yaptı. 2016-17 sezonunda lacivert-beyazlılarla sözleşme imzalayan tecrübeli teknik direktör, 2.5 sezon İstanbul'da kaldı. Kasımpaşa ile toplam 87 resmi maça çıkan Özdeş, 39 galibiyet, 34 mağlubiyet ve 14 beraberlik elde etti. Bu sezon ilk 7 haftada Kasımpaşa'nın başında olan Özdeş ardından görevini Mustafa Denizli'ye devretti. Kemal Özdeş, Göztepe ile ilk maçına 14 Aralık Cuma günü Bursaspor maçıyla çıkacak.