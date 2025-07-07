Göztepe'de beklenmedik olay! Yeni transfer apar topar hastaneye kaldırıldı

Göztepe, Süper Lig hazırlıkları için Slovenya kampına başlarken beklenmedik bir sağlık sorunuyla karşılaştı. Brezilyalı forvet Janderson, kamp öncesinde şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Yapılan tetkiklerde apandisit teşhisi konulan 26 yaşındaki futbolcu, acil ameliyata alındı. Operasyonun başarılı geçtiği belirtilirken, Janderson’un iki gün dinlendikten sonra Slovenya kampına katılacağı açıklandı.
Vitoria’dan transfer edilen sambacı, Göztepe ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.
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