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Göztepe'de beklenmedik olay! Yeni transfer apar topar hastaneye kaldırıldı

Süper Lig’de yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala İzmir ekibi Göztepe’ye transfer olan Janderson, kamp öncesi apandisit ameliyatı geçirdi. İşte detaylar...

Göztepe'de beklenmedik olay! Yeni transfer apar topar hastaneye kaldırıldı
Berker İşleyen

Göztepe, Süper Lig hazırlıkları için Slovenya kampına başlarken beklenmedik bir sağlık sorunuyla karşılaştı. Brezilyalı forvet Janderson, kamp öncesinde şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

KAMPA KATILACAK

Göztepe de beklenmedik olay! Yeni transfer apar topar hastaneye kaldırıldı 1

Yapılan tetkiklerde apandisit teşhisi konulan 26 yaşındaki futbolcu, acil ameliyata alındı. Operasyonun başarılı geçtiği belirtilirken, Janderson’un iki gün dinlendikten sonra Slovenya kampına katılacağı açıklandı.

Vitoria’dan transfer edilen sambacı, Göztepe ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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