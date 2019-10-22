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Göztepe'de Bubacarr Sanneh kayboldu

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 22.10.2019 11:22 | Son Güncelleme

Süper Lig'de Medipol Başakşehir'e deplasmana 2-1 yenilerek 5 maç sonra mağlup olan Göztepe'de, sezon başında transfer edilen stoper Bubacarr Sanneh formayı unuttu.

Göztepe'de Bubacarr Sanneh kayboldu

Daha 2 sezon önce 8 milyon Euro bonservis bedeliyle Danimarka'nın FC Midtjylland takımından Belçika'nın Anderlecht ekibine imza atan Gambiyalı, sarı-kırmızılılarda göze giremedi.

İlk haftada Antalyaspor ve Beşiktaş karşılaşmalarında sahaya on birde çıkıp 90'ar dakika oynayan 24 yaşındaki oyuncu, Yukalet Denizlispor, Çaykur Rizespor ve İttifak Holding Konyaspor maçlarında yedek oturdu.

Gambiya Milli Takımı'nda ise düzenli olarak forma giyen Sanneh, Gaziantep FK, İstikbal Mobilya Kayserispor ve Medipol Başakşehir müsabakalarında teknik direktör Tamer Tuna tarafından 21 kişilik kadroya dahi alınmadı.

Tamer Tuna, Antalyaspor ve Beşiktaş karşılaşmalarında kademe hataları yapan Sanneh'i keserek savunmanın göbeğinde Titi ile birlikte asıl mevkisi orta saha olan Alpaslan Öztürk'e görev vermeye başladı. Titi-Alpaslan ikilisinden iyi verim alan Tuna'nın çok mecbur kalmadıkça Sanneh'i bundan sonraki haftalarda kadroda düşünmediği iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bubacarr Sanneh Göztepe

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