Göztepe'de büyük şok! Fenerbahçe maçında Jerome ve Deniz Kadah oynayamayacak

Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak Fenerbahçe-Göztepe maçında hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak.
En son erteleme maçında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup eden Göztepe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle lige verilen aradan sonra Trabzonspor'a 3-1, BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip, geçen hafta konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'la 3-3 berabere kaldı.
Son 3 lig maçında sadece 1 puan alabilen İzmir temsilcisi, 30. haftaya 38 puanla 8. sırada girdi. Göztepe'de sakatlıkları bulunan Cameron Jerome ve Deniz Kadah yarınki maçta forma giyemeyecek.
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