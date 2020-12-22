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Göztepe'de Guilherme, Galatasaray maçı kadrosundan çıkarıldı

GALATASARAY HABERLERİ  | 22.12.2020 17:10 | Son Güncelleme

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Guilherme'nin Çin'e transfer olacağı öğrenildi.

Göztepe'de Guilherme, Galatasaray maçı kadrosundan çıkarıldı

Çin'den bir kulübün, deneyimli oyuncunun sözleşmesinde yer alan serbest kalma maddesinden yararlanıp Guilherme'yi satın almak için sarı-kırmızılılarla anlaştığı ifade edildi. Sürpriz gelişme üzerine Guilherme bu akşam deplasmanda oynanacak Galatasaray maçının kadrosundan çıkarıldı. Transferin hafta sonuna kadar resmiyet kazanacağı bildirildi. Göztepe'ye sezon başında Trabzonspor'dan gelen 29 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılılarla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Göz-Göz ile Süper Lig'de 10 maça çıkan Guilherme, 730 dakika sahada kalıp, 3 gol attı, 1 de asist yaptı.

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