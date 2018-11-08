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Göztepe'de Jerome'nin durumu belirsiz

GÖZTEPE HABERLERİ  | 08.11.2018 13:47 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de iç sahadaki müthiş performansıyla 11 haftayı 18 puanla geçen Göztepe'de Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçı öncesi Cameron Jerome seferberliği var.

Göztepe'de Jerome'nin durumu belirsiz

Transfer döneminin son günlerinde takıma katıldıktan sonra ilk 11'in değişilmezlerinden olan İngiliz golcü, Çaykur Rizespor maçının 63'üncü dakikasında baldırından sakatlanıp oyundan çıktı. MR sonuçlarında yırtık tespit edilmeyen yıldız futbolcunun baldırında ödem oluşup ağrılarının sürdüğü öğrenildi. Ligde Göztepe formasıyla 8 maçta 2 gol atan, 7 maçtır 11'de forma giyen futbolcu, sakatlığına rağmen Erzurum kafilesine dahil edildi.

Sarı-kırmızılı ekip BB Erzurumspor'a Cumartesi günü saat 13.30'da konuk olacak. Jerome'un durumu maç saati netleşecek. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları süren Traore, Atakan ve Deniz Kadah ise kafilede yer almadı. Ligde iç sahadaki son 5 maçı kazanan İzmir temsilcisi, deplasmanda ise 5 karşılaşmayı 1 galibiyet, 4 mağlubiyetle geçti. Göztepe'nin rakibi düşme hattında son sıradaki BB Erzurum'un kadrosunda daha önce sarı kırmızılılarda forma giyen Lokman Gör, Leo Schwechlen, Hakan Arslan gibi isimler bulunuyor. Erzurum'un bileğini ligde son 4 maçtır büken takım çıkmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Göztepe Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor Cameron Jerome

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