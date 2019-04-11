SPOR

Göztepe'de kaptan Beto devrede

GÖZTEPE HABERLERİ  | 11.04.2019 13:35 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta evinde Akhisarspor'a 1-0 kaybedip bitime 7 hafta kala düşme hattından kurtulamayınca taraftarlarla arası açılan Göztepeli futbolcular, Çaykur Rizespor deplasmanı öncesi adeta kenetlendi. Beto'nun takımı motive etmek için yoğun çaba sarf ettiği bildirildi.

Göztepe'de kaptan Beto devrede

Oyunculardan Halil Akbunar ve Alpaslan Öztürk'ün taraftarla yaşadığı arbedenin moral buzukluğu ile hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda özellikle kaptan kaleci Beto'nun takımı motive etmek için yoğun çaba sarf ettiği bildirildi.

Kariyerinde Portekiz ve Romanya ligi şampiyonluğu, UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu ve Portekiz Kupası gibi zaferler elde eden 36 yaşındaki Beto'nun her idmanda oyuncularla yakından ilgilendiği ve sürekli arkadaşlarıyla iletişim halinde olduğu ifade edildi.

Taraftarın en sevdiği isim olan Beto'nun yanı sıra Kadu, Castro ve Yasin gibi deneyimli futbolcuların da takımı ateşlemeye çalıştığı vurgulandı. Çaykur Rizespor deplasmanına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak Göz-Göz'de sıkı yönetim ilan eden teknik direktör Tamer Tuna'nın, "Çaykur Rizespor'u yenerek üzdüğümüz taraftarın gönlünü alacağız. Hepinize güvenim ve inancım sonsuz gibi" ifadeler kullandığı da öğrenildi. Bu sezon deplasmanlarda en kötü performans sergileyen 3 takımdan biri olan Göztepe, Akhisarspor ve Erzurumspor'la birlikte dış sahada hanesine sadece 7 puan yazdırabildi. Gurbette Trabzonspor ve Ankaragücü'nü yenip Konyaspor'la berabere kalan Göz-Göz diğer 11 maçı ise kaybetti.

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beto Göztepe

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