Göztepe'de Kayserispor karşısında parola galibiyet

Spor Toto Süper Lig'de 15 Eylül Cumartesi günü Kayserispor'u konuk edecek Göztepe'nin teknik direktörü Bayram Bektaş, "Kayserispor maçını kazanmak için bütün gücümüzü sahaya yansıtarak iyi bir futbolla camiamızı sevindirmek istiyoruz" dedi.

Bektaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, lige verilen arada milli takımlarına giden oyuncuların dışında iyi bir çalışma dönemi geçirdiklerini söyledi. İyi çalıştıklarını ve iyi hazırlandıklarını kaydeden Bektaş, "Şu ana kadar oyun anlamında, skor olarak karşılığını alamadık ama 'buradayım' diyen bir Göztepe takımı var. Biz bunun farkındayız. Bazı konularda eksikliklerimizi dile getiriyorduk. Çok pozisyona giriyorduk ama sonuçlandırmada sıkıntı yaşıyorduk. Jerome'nin ve Sokol'un da gelmesiyle hücum anlamında bir artımız olacak." diye konuştu.

Bu hafta Kayserispor'u ağırlayacaklarını hatırlatan Bektaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kayserispor maçını kazanmak için bütün gücümüzü sahaya yansıtarak iyi bir futbolla camiamızı sevindirmek istiyoruz. Bütün oyuncularımın da farkında olduğu gibi yeni bir sayfa açıp, iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Bir mazeretimiz yok artık, forvetimiz de var. Adaptasyonunun da kısa sürdüğünü düşünüyorum. Umarım iyi bir oyunla hafta sonu Kayserispor'a karşı istediğimiz skoru alıp yeni bir başlangıç yaparız."