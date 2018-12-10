Göztepe'de Kemal Özdeş dönemi!

G\u00f6ztepe Kul\u00fcb\u00fc'nden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, anla\u015fma sa\u011flanan teknik direkt\u00f6r Kemal \u00d6zde\u015f'le 2,5 y\u0131ll\u0131k s\u00f6zle\u015fme imzaland\u0131\u011f\u0131 bildirildi.\n\u00d6zde\u015f'in bu ak\u015famki antrenmanda tak\u0131m\u0131n ba\u015f\u0131nda yer alaca\u011f\u0131 kaydedildi.PARTNERSultanahmet\u2019te top sektirdiG\u00f6ztepe'de Bayram Bekta\u015f gitti, Kemal \u00d6zde\u015f geldiG\u00f6ztepe'nin yeni hocas\u0131 belli oldu
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