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Göztepe'de Kemal Özdeş dönemi!

GÖZTEPE HABERLERİ  | 10.12.2018 18:26 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Bayram Bektaş'ın istifası sonrası boşalan teknik direktörlük görevine, Kemal Özdeş getirildi.

Göztepe'de Kemal Özdeş dönemi!

Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada, anlaşma sağlanan teknik direktör Kemal Özdeş'le 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Özdeş'in bu akşamki antrenmanda takımın başında yer alacağı kaydedildi.

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