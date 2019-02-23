SPOR

Göztepe'de Kemal Özdeş’le yollar ayrıldı

GÖZTEPE HABERLERİ  | 23.02.2019 18:57 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'a kaybeden Göztepe'de Teknik Direktör Kemal Özdeş ile yolların ayrıldığı, ilerleyen saatlerde resmi açıklamanın yapılacağı öğrenildi.

Göztepe'de Kemal Özdeş’le yollar ayrıldı

Göztepe'de Kemal Özdeş dönemi sona erdi. Ligde son olarak Trabzonspor'a kaybeden İzmir temsilcisinde taraftarların istifaya davet ettiği deneyimli teknik adam ile yollar ayrıldı.

Özdeş'in Göztepe macerası yalnızca 8 hafta sürerken, sarı-kırmızılılar bu süreçte beklentilerin bir hayli altında kaldı. Göztepe, Özdeş idaresinde çıktığı 8 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi elde ederken, tecrübeli teknik adam maç başı 0.8 puan ortalaması yakalayabildi. Özdeş, bu sabah yapılan antrenmanda takımın başında yer alırken, antrenmanın ardından takımıyla yolları ayrıldı. Deneyimli teknik adamın sabah yapılan antrenmanın ardından oyuncularla ve personel ile vedalaştığı öğrenildi. Resmi açıklamanın da ilerleyen saatlerde yapılacağı belirtildi.

Kemal Özdeş

Özdeş ile yollarını ayıran Göztepe'de, teknik adamlık koltuğu için Rıza Çalımbay'ın ismi ön plana çıkıyor. Çalımbay'ın yanı sıra Mesut Bakkal, Hamza Hamzaoğlu ve İbrahim Üzülmez'in de sarı-kırmızılıların listesinde yer aldığı iddia ediliyor.

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Göztepe kemal özdeş

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