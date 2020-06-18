Göztepe’de Leo Schwechlen sözleşmesini tek taraflı feshetti

Göztepe Spor Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla futbolcusu Leo Schwechlen’in kulübe ihtarname çekerek mart, nisan ve mayıs aylarındaki maaş ödemesinin yapılmadığını gerekçe göstererek sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini Fransız oyuncu tarafından kendilerine bildirildiğini açıkladı. Sarı-kırmızılılar, süreci yakından takip ettiklerini ve bu haksız fesih karşısında hukuki haklarını arayacağını da kamuoyuna duyurdu.
31 yaşındaki Fransız futbolcu, ilk olarak 2016 yaz transfer döneminde İzmir ekibine transfer olurken, 2018 yaz transfer döneminde Erzurumspor’a gitmiş ve bu sezonun başında tekrardan Göztepe’ye dönmüştü.
(İHA)
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