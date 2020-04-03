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Göztepe'de Mossoro beklenen etkiyi gösteremedi

GÖZTEPE HABERLERİ  | 03.04.2020 11:49 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin sezon başında Medipol Başakşehir'den büyük umutlarla kadrosuna dahil ettiği orta saha oyuncusu Marcio Mossoro beklenen etkiyi gösteremedi.

Göztepe'de Mossoro beklenen etkiyi gösteremedi

Göztepe'de 4'üncü haftada forma giymeye başlayan ve ilk 8 müsabakasında on birde sahaya çıkan Brezilyalı orta saha ardından yedek kulübesine mahkum oldu. Teknik direktör İlhan Palut'un göreve gelmesiyle formasını kaybeden 36 yaşındaki oyuncu, Palut döneminde sadece 2 defa on birde sahaya çıktı.

Bu 2 maçta hiç 90 dakika sahada kalamayan Mossoro birçok maçta oyuna sonradan dahil oldu. Süper Lig'de Göztepe formasıyla sadece 1 asist yapabilen tecrübeli oyuncu onun dışında skora da katkı veremedi. Göztepe ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Mossoro ile yeni bir kontrat yapılmayacağı kaydedildi. Forvet arkasında görev yapan Mossoro'nun yerine İlhan Palut, İtalyan oyuncu Stefano Napoleoni'yi o bölgede tercih etti.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Marcio Mossoro Göztepe Medipol Başakşehir Spor Toto Süper Lig

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