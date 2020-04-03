Göztepe'de Mossoro beklenen etkiyi gösteremedi

Göztepe'de 4'üncü haftada forma giymeye başlayan ve ilk 8 müsabakasında on birde sahaya çıkan Brezilyalı orta saha ardından yedek kulübesine mahkum oldu. Teknik direktör İlhan Palut'un göreve gelmesiyle formasını kaybeden 36 yaşındaki oyuncu, Palut döneminde sadece 2 defa on birde sahaya çıktı.
Bu 2 maçta hiç 90 dakika sahada kalamayan Mossoro birçok maçta oyuna sonradan dahil oldu. Süper Lig'de Göztepe formasıyla sadece 1 asist yapabilen tecrübeli oyuncu onun dışında skora da katkı veremedi. Göztepe ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Mossoro ile yeni bir kontrat yapılmayacağı kaydedildi. Forvet arkasında görev yapan Mossoro'nun yerine İlhan Palut, İtalyan oyuncu Stefano Napoleoni'yi o bölgede tercih etti.
(DHA)
Fenerbahçe için sol bek iddiası
Ünlü teknik adamdan F.Bahçe sinyali
'Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra...'
'Hiçbir maç insan hayatından daha önemli değil'
'Aşı' tepkisi: Irkçı ifadeleri şiddetle kınıyorum
Arda Turan boş mukaveleye imza atmaya hazır
Mario Lemina'dan Fatih Terim açıklaması
B. Münih'ten Boateng'e para cezası
Abdülkadir Ömür maaşının yarısını bağışladı
Rüştü Reçber için hastaneden açıklama
Işıl Reçber'den Rüştü Reçber açıklaması!
'Hastalığımın koronavirüs gibi semptomları vardı'
Paulo Dybala: Ronaldo'ya ondan nefret ettiğimizi söyledim
Çebi: Sağlık spordan önce gelir
Badou Ndiaye ameliyat oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum