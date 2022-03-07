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Göztepe'de Nestor El Maestro dönemi resmen sona erdi

07.03.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de son olarak evinde Kasımpaşa'ya 3-2 yenilerek düşme hattına iyice yerleşen Göztepe'de teknik direktör Nestor El Maestro ile yollar resmen ayrıldı.

Göztepe'de Nestor El Maestro dönemi resmen sona erdi

Sabah saatlerinde Başkan Mehmet Sepil ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Sırp teknik adamla karşılıklı anlaşma sağlandı.

GÖZTEPE TEŞEKKÜR EDİP BAŞARILAR DİLEDİ

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Nestor El Maestro ile yollarımız ayrılmıştır .Nestor El Maestro ve ekibine Göztepe’mize katkılarından ötürü teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

MAESTRO'NUN GÖZTEPE KARNESİ

Maestro, Göztepe'nin başında 25 maça çıkarken, 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 14 yenilgi elde etti. Maestro yönetimindeki Göztepe 25 puan toplayıp toplam 27 puanla düşme hattında kaldı. (DHA)

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