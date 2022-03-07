Göztepe'de Nestor El Maestro dönemi resmen sona erdi

Sabah saatlerinde Başkan Mehmet Sepil ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Sırp teknik adamla karşılıklı anlaşma sağlandı.

GÖZTEPE TEŞEKKÜR EDİP BAŞARILAR DİLEDİ

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Nestor El Maestro ile yollarımız ayrılmıştır .Nestor El Maestro ve ekibine Göztepe’mize katkılarından ötürü teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kamuoyunun Bilgisine



Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Nestor El Maestro ile yollarımız ayrılmıştır.https://t.co/5W9KLe9xN7#Göztepe pic.twitter.com/uGnL7wpTQq — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) March 7, 2022

MAESTRO'NUN GÖZTEPE KARNESİ

Maestro, Göztepe'nin başında 25 maça çıkarken, 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 14 yenilgi elde etti. Maestro yönetimindeki Göztepe 25 puan toplayıp toplam 27 puanla düşme hattında kaldı. (DHA)

