Göztepe'de Nestor El Maestro dönemi resmen sona erdi

Sabah saatlerinde Başkan Mehmet Sepil ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Sırp teknik adamla karşılıklı anlaşma sağlandı.
Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Nestor El Maestro ile yollarımız ayrılmıştır .Nestor El Maestro ve ekibine Göztepe’mize katkılarından ötürü teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Kamuoyunun Bilgisine— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) March 7, 2022
Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Nestor El Maestro ile yollarımız ayrılmıştır.https://t.co/5W9KLe9xN7#Göztepe pic.twitter.com/uGnL7wpTQq
Maestro, Göztepe'nin başında 25 maça çıkarken, 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 14 yenilgi elde etti. Maestro yönetimindeki Göztepe 25 puan toplayıp toplam 27 puanla düşme hattında kaldı. (DHA)
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