SPOR

Göztepe’de oyuncular formayı kapmak için mücadele veriyor

GÖZTEPE HABERLERİ  | 13.09.2018 10:36 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig’de cumartesi günü Kayserispor’u konuk etmeye hazırlanan Göztepe’de, lige verilen ara ilaç oldu. Zorlu maça tam kadro hazırlanan İzmir ekibinde futbolcular, formayı kapmak için kıyasıya mücadele veriyor.

Göztepe’de oyuncular formayı kapmak için mücadele veriyor

Ligin ilk 4 haftasında istediği puanları toplayamayan Göztepe, cumartesi günü konuk edeceği Kayserispor’u devirmenin hesaplarını yapıyor. Liglere verilen arayla birlikte çalışmalarına tam kadro devam eden sarı-kırmızılılarda adeta forma savaşı var. Kaleci ve defans dörtlüsünden memnun olan Teknik Direktör Bayram Bektaş’ın bu bölgelerde değişiklik yapması beklenmezken, orta saha ve forvette ise değişimin yaşanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Orta sahada aday çok

Bektaş’ı oyuncu seçimi konusunda en fazla zorlayacak olan bölge olarak orta saha göze çarpıyor. Deneyimli çalıştırıcının orta sahayı Poko, Borges, Alpaslan, Castro, Tayfur'a emanet etmesi beklenirken; forma için Poko, Borges ve Castro’nun bir adım önde olduğunu belirtildi. Forvet transferlerinin gerçekleşmesiyle ilk 4 haftada mecburiyetten dolayı forvette görev yapan Deniz Kadah da on numara pozisyonu için Bektaş’ın alternatifleri arasında yer alıyor.

Gol umudu Jerome

Kayserispor karşısında Göztepe’nin ileri ucunda ise formaya en yakın isimler Halil Akbunar, Yasin Öztekin ve İngiliz santrfor Cameron Jerome. Transfer sezonunun son gününde takıma katılan ve milli arada takıma adapte olan Jerome’un Kayserispor karşısında ilk kez 11’de başlamasına kesin gözüyle bakılırken, Sokol Cikalleshi’nin de büyük bir sürpriz olmaması durumunda maç kadrosunda yer alması bekleniyor. İzmir temsilcisinde geçen sezon sakatlanan ve bu sezon hiçbir resmi karşılaşmada forma giyemeyen Kadu ve Atakan bu hafta da kadroda olmayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Göztepe Spor Toto Süper Lig Kayserispor Bayram Bektaş

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