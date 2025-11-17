SPOR

Göztepe'de Romulo'nun yerine yeni bir Brezilyalı daha geliyor! Rasmus Ankersen transferde kolları sıvadı...

Süper Lig ekiplerinden Göztepe’de kulüp sahibi Rasmur Ankersen’in Leibzig’e transfer olan Romulo’nun yerine yine Brezilya Ligi’nden Ricardo Mathias’ı transfer etmek istediği öğrenildi.

Burak Kavuncu
Geçtiğimiz sezon Romulo transferiyle Süper Lig’i alt üst eden Göztepe’de golcü transferi için çalışmalar erken başladı. Kulüp sahibi Rasmus Ankersen’in teknik direktör ve scout ekibi birlikte yürüttüğü transfer çalışmaları çerçevesinde gündeme Brezilya Ligi’nde Internacional'de top koşturan bir isim girdi.

RICARDO MATHIAS GÜNDEME GİRDİ!

Göztepe de Romulo nun yerine yeni bir Brezilyalı daha geliyor! Rasmus Ankersen transferde kolları sıvadı... 1

Gazeteci Ekrem Konur'un haberine göre; Göztepe, Brezilya Serie A ekibi Internacional'de forma giyen 19 yaşındaki Brezilyalı golcü Ricardo Mathias ile ilgileniyor. 19 yaşındaki genç forvetin güncel piyasa değerinin 7 milyon euro civarında olduğu ve bu sezon 24 maçta 4 gollük performans sergilediği biliniyor. Göztepe’de kulüp sahibi Rasmus Ankersen’in forvet transferinde aynı şekil bir yatırım transferi için kolları sıvadığı öğrenildi.

ROMULO BAZ ALINACAK

Göztepe de Romulo nun yerine yeni bir Brezilyalı daha geliyor! Rasmus Ankersen transferde kolları sıvadı... 2

Göztepe 2023/2024 sezonunun devre arasında Romulo'yu Athletico Paranaense'den kiralamış ve golcü oyuncunun 1 sene sonra bonservisini 5 milyon Euro karşılığında satın almıştı. Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken genç Brezilyalı tam 20 milyon euro bonservis bedeliyle Alman ekibi Leibzig’e transfer olmuştu.

