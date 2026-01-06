SON DAKİKA: Beşiktaş Mert Günok ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı!

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan ve kulüp araması söylenen Mert Günok ile yollar resmen ayrıldı.

Siyah-Beyazlılar'dan yapılan açıklama şöyle;

2021-22 sezonundan bu yana kadromuzda bulunan profesyonel futbolcu Mert Günok’la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Formamızı giydiği dönemde kazandığımız bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluklarında emeği bulunan Mert Günok’a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

YENİ ADRESİ

Tecrübeli eldivenin altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'ye transfer olması bekleniyor. Milli file bekçisinin kısa süre içerisinde kendisini Sarı-Lacivertliler'e bağlayan imzayı atması bekleniyor.

10 YIL SONRA DÖNÜYOR

Fenerbahçe altyapısından yetişen Mert Günok'un, imzanın atılması halinde 10 yıl sonra yeniden sarı-lacivertli formayı giymesi bekleniyor.