SON DAKİKA: Beşiktaş Mert Günok ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı!

Beşiktaş’ta kadro dışı bırakılan Mert Günok ile yollar resmen ayrıldı. Siyah-beyazlı kulüp, tecrübeli kaleciye katkılarından dolayı teşekkür ederken, Günok’un altyapısından yetiştiği Fenerbahçe’ye transfer olması bekleniyor. Milli file bekçisi, imza atması halinde 10 yıl sonra sarı-lacivertli formaya dönecek.

Berker İşleyen

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan ve kulüp araması söylenen Mert Günok ile yollar resmen ayrıldı.

Siyah-Beyazlılar'dan yapılan açıklama şöyle;

2021-22 sezonundan bu yana kadromuzda bulunan profesyonel futbolcu Mert Günok’la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Formamızı giydiği dönemde kazandığımız bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluklarında emeği bulunan Mert Günok’a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

YENİ ADRESİ

Tecrübeli eldivenin altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'ye transfer olması bekleniyor. Milli file bekçisinin kısa süre içerisinde kendisini Sarı-Lacivertliler'e bağlayan imzayı atması bekleniyor.

10 YIL SONRA DÖNÜYOR

Fenerbahçe altyapısından yetişen Mert Günok'un, imzanın atılması halinde 10 yıl sonra yeniden sarı-lacivertli formayı giymesi bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika beşiktaş fenerbahçe
