Göztepe'de rota Omeruo

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda Nijerya Milli Takımı'nda yer alan 24 yaşındaki futbolcuya teklif götürüldüğü ortaya çıktı. Kasımpaşa ile sözleşmesi biten genç stoperin Göztepe'nin Önerisine olumlu baktığı ancak son kararını Dünya Kupası bitiminde vereceği kaydedildi. Futbola Belçika'nın Standard Liege takımında başlayan Omeruo, dünya devi İngiliz ekibi Chelsea'ye transfer oldu.

Ancak Chelsea'de forma şansı bulamayan Nijeryalı, Middlesbrough'un yolunu tuttu. Omeruo 2015-2016'da ise ülkemizde Kasımpaşa forması giymeye başladı. Aytemiz Alanyaspor'da da 1 sezon top koşturan Omeruo, geçen sezon yine Kasımpaşa'ya döndü. Lacivert-beyazlılarla 28 müsabakaya çıkan defans oyuncusu 1 gol attı. Başkan Mehmet Sepil, transferleri en titiz şekilde yapacaklarını belirterek, "Taraftarımız rahat olsun. 4 ya da 5 nokta takviye gerçekleştireceğiz. Elbette genç futbolcuları da takıma monte edeceğiz" diye konuştu.

MUHTEŞEM KUTLAMA

Göztepe kuruluşunun 93'üncü yıl dönümünü muhteşem bir organizasyonla kutladı. Güzelyalı Sahili'ne toplanan binlerce sarı-kırmızılı futbolsever saat 19.25'te başlayan müzik ve ışık gösterileriyle eğendi. Ardından saat 22.00'de binlerce meşale yakan taraftarlar İzmir aydınlattı. Etkinlik havai fişek gösterileri ve DJ performanslarıyla devam etti. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, yöneticiler, teknik ekip ve futbolcular da 14 Haziran'daki kutlamalara katıldı.

