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Göztepe'de son gün çifte sürpriz

01.02.2021 11:22 | Son Güncelleme:
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Göztepe'de son gün çifte sürpriz

Göztepe, eski golcüsü Adis'e bugün imza attıracak, Kosovalı orta saha Lushaku da bitebilir.

Ara transfer döneminin bitmesine saatler kala Süper Lig ekiplerinden Göztepe, bugün son kozlarını oynuyor.

İzmir ekibi Göztepe, transferde bombayı Antalyaspor'dan Adis Jahovic ile prensip anlaşmasına vararak patlattı. Dün Antalyaspor'un G.Birliği ile oynadığı maç kadrosuna da alınmayan Makedon golcünün bugün İzmir'e gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

LUSHAKU DA BİTEBİLİR

Eski golcüsüne bonservis bedeli ödemeden kavuşacak olan Göztepe, dış transferde orta sahaya da bir takviye yapabilir. Sarı-kırmızılılar, İsveç'te Eskilstuna ekibinde forma giyen İsmet Lushaku'nun menajeri ile de bugün bir görüşme yapacak.

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