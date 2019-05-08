Göztepe'de Tamer Tuna eski takımına karşı

Ligde kalma yolunda geride kalan son 2 maçını kazanarak umutlarını ilerleyen haftalara taşıyan Göztepe, hafta sonu oynayacağı DG Sivasspor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Rakibini devirerek ligde kalma yolunda önemli bir virajı dönmenin planlarını yapan sarı-kırmızılı takımda Teknik Direktör Tamer Tuna için bu karşılaşmanın ayrı bir önemi bulunuyor. Tuna, cumartesi günü eski takımına rakip olacak. Geçtiğimiz sezon Göztepe’nin başında oldukça başarılı bir performans sergileyen ancak sezon sonunda yollar ayrılan Tamer Tuna, Sivasspor’dan gelen teklifi kabul etmişti. Kariyerinin ikinci teknik adamlık macerasına Sivas’ta atılan Tuna, burada beklediğini bulamadı.

11 HAFTA GÖREVDE KALDI

Tamer Tuna’nın ikinci teknik adamlık macerası beklediği gibi gitmedi. Başarılı teknik adam idaresinde 11 lig maçına çıkan Sivas temsilcisi bu karşılaşmalardan 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgiyle sahadan ayrılırken, yönetim ile Tuna arasında yapılan görüşmenin ardından ayrılık kararı alındı. Sivasspor döneminin ardından 12 hafta boyunca dinlenen Tuna, 24. haftadan bu yana Göztepe’yi çalıştırıyor. Tamer Tuna, böylece teknik adamlık kariyerinde ilk kez eski takımına rakip olacak.