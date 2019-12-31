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  4. Göztepe'de transferde ilk hedef Başakşehir'den Kerim Frei

Göztepe'de transferde ilk hedef Başakşehir'den Kerim Frei

GÖZTEPE HABERLERİ  | 31.12.2019 11:23 | Son Güncelleme

Ligin ikinci yarısında güçlü bir kadroyla yola çıkmayı amaçlayan Göztepe, Medipol Başakşehirli kanat oyuncusu Kerim Frei'a kanca attı.

Göztepe'de transferde ilk hedef Başakşehir'den Kerim Frei

Hücuma mutlaka takviyeler gerçekleştirecek Göztepe'de teknik direkör İlhan Palut'un da Kerim Frei transferine onay verdiği ve yönetimin Medipol Başakşehir'le görüşmelere başladığı bildirildi.

Başakşehir'de bu sezon düzenli forma şansı bulamayan 26 yaşındaki oyuncunun da Göztepe'ye gelmeye çok sıcak baktığı, transferin en kısa sürede resmiyet kazanacağı ifade edildi.

MACCABI HAIFA'YA KİRALANMIŞTI

Kariyerine İngiltere'de başlayıp Fulham ve Cardiff City formalarını giydikten sonra 2013-2014 sezonunda Beşiktaş'a imza atan deneyimli oyuncu, 2016-2017'de tekrar İngiltere'ye dönüp Birmingham'da oynadı. Ertesi sezon bu defa Medipol Başakşehir'e gelen Kerim Frei, geçen sezon İsrail temsilcisi Maccabi Haifa'ya kiralanmıştı.

Süper Lig'de Beşiktaş ve Başakşehir formalarıyla 101 müsabakaya çıkan oyuncu 10 kez ağları sarstı. Kerim'in Başakşehir'le 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Dış transferde atağa kalkmaya hazırlanan İzmir temsilcisinde gidecek futbolcular da yavaş yavaş belli oluyor.

5 İSİM YOLCU

Toplam 34 oyuncusu bulunan Göztepe'de Borges, Yasin, Deniz, Eren ve Sanneh gibi futbolcularla yola devam edilmeyeceği vurgulandı. Yönetimin bu isimler için gelen teklifleri değerlendirdiği, gerekirse futbolcularla masaya oturulup karşılıklı anlaşma yoluna gidileceği dile getirildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Göztepe kerim frei başakşehir

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