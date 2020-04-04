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Göztepe'de Wallace Reis uzak kaldı

GÖZTEPE HABERLERİ  | 04.04.2020 15:09 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Brezilyalı stoperi Wallace Reis, bu sezon sadece 8 maça çıkabildi.

Göztepe'de Wallace Reis uzak kaldı

Yaşadığı sakatlıklardan dolayı bir türlü istikrarı yakalayamayan Brezilyalı futbolcu, 8 müsabakanın yalnızca 4'ünde 90 dakika sahada kalabildi. Son haftalarda iyileşmesine rağmen yedek kulübesine mahkum olan Reis, stoper açığının olduğu takımda tercih edilmedi.

Teknik direktör İlhan Palut, Reis'in oynamaya hazır olduğu maçlarda asıl mevkisi orta saha olan Celso Borges'e savunmada görev verdi. Sezon bitiminde sözleşmesi sona erecek 32 yaşındaki futbolcuyla yeni sezonda yola devam edilmeyeceği ifade edildi. Göztepe'de bu sezon savunmada Titi ile birlikte birçok isim görev yaparken, 3 yıldır takımda forma giyen Reis'in yanı sıra Alpaslan, Borges ve Leo defansta oynadı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Göztepe Brezilya Wallace Reis

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