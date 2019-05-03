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Göztepe'den Antalyaspor'a hakem cevabı

GÖZTEPE HABERLERİ  | 03.05.2019 17:59 | Son Güncelleme

Antalyaspor’un, pazar günü İzmir’de Göztepe’ye konuk olacağı maçın hakemi Mete Kalkavan hakkında yaptığı açıklamaya cevap veren Göztepe Spor Kulübü Basın Sözcüsü İsmail Tur, “Hakemler konusunda en çok canı yanan kulüplerden biri olmamıza rağmen iki dost kulüp arasında oynanacak olan bu karşılaşma öncesinde böyle bir açıklama yapılmasının hakemi baskı altına alacağını düşünmekteyiz” dedi.

Göztepe'den Antalyaspor'a hakem cevabı

Göztepe’nin resmi internet sitesinden yayımlanan yazılı açıklamada, Göztepe’nin Süper Lig’e çıktığı maçı oynadığı Antalya şehrini hep güzel hikayelerle hatırladıklarını ifade eden Göztepe Spor Kulübü Basın Sözcüsü İsmail Tur, “Antalya şehri ve dost Antalyaspor kulübünün bugün yapmış olduğu açıklama bizleri şaşırtmış ve üzmüştür. Hakemler konusunda en çok canı yanan kulüplerden biri olmamıza rağmen iki dost kulüp arasında oynanacak olan bu karşılaşma öncesinde böyle bir açıklama yapılmasının hakemi baskı altına alacağını düşünmekteyiz. Henüz oynanmamış bir karşılaşma öncesinde yapılan bu tarz açıklamaların gündemi futbol dışına taşımaktan başka bir amaca hizmet etmediği inancındayız” dedi.

Bu sezon VAR ve hakem kararlarının olumsuz yüzü ile pek çok kez karşı karşıya kaldıklarının altını çizen Tur, “Bir kulüp olarak iki dost camianın oynayacağı bu karşılaşmada futbolun güzelliklerinin konuşulacağına ve sahada hak eden tarafın kazanacağına dair olan inancımız tamdır” ifadelerini kullandı.

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Göztepe Antalyaspor

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