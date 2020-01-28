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Göztepe'den Beşiktaş'a cevap: Bizim olduğumuz masaya kimse yumruk atamaz

GÖZTEPE HABERLERİ  | 28.01.2020 13:43 | Son Güncelleme

Göztepe'de Başkanvekili Talat Papatya, 2-1 kazandıkları maç sonrası Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın sarf ettiği "Beşiktaş masaya yumruğunu vuracak, yumruğunu vurdu mu artık yıkıp geçecek" sözlerine cevap verdi. Papatya, "Bizim olduğumuz masaya kimse yumruk atamaz. Buna asla müsaade etmeyiz" dedi.

Göztepe'den Beşiktaş'a cevap: Bizim olduğumuz masaya kimse yumruk atamaz

Süper Lig'de yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Göztepe'de başkanvekili Talat Papatya, açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın maç sonrası sarf ettiği, "Beşiktaş masaya yumruğunu vuracak, yumruğunu vurdu mu artık yıkıp geçecek" sözlerini değerlendiren Papatya, "Biz Göztepe olarak her zaman sporun centilmence ve fair-play çerçevesi içinde oynanması taraftarıyız. Ancak bizim olduğumuz masaya kimse yumruk atamaz. Buna asla müsaade etmeyiz" diye konuştu.

"GÖZTEPE CAMİASI RAHAT OLSUN"

Beşiktaş'ın Göztepe'nin attığı ikinci golden önce kural hatası olduğu gerekçesiyle Futbol Federasyonu'na başvuru yapmasını da yorumlayan Papatya, "Yönetimi kurulu olarak toplanırız, bu konuyla ilgili gerekli açıklamayı yaparız. Göztepe camiası rahat olsun" dedi.

HALİL AKBUNAR YENİDEN DOĞDU

Bu arada Beşiktaş'ı yeni evi Gürsel Aksel Stadı'nda 2-1 yenen Göztepe'de statta ilk gole imza atan kanat oyuncusu Halil Akbunar adeta yeniden doğdu. Göztepe altyapısından yetişip sarı-kırmızılı formayı 2'nci Lig ve 1'inci Lig'de de terleten 26 yaşındaki futbolcu bu sezon formunun zirvesine çıktı. Geçen sezon 27'nci haftada 1-0 kaybedilen Akhisarspor maçı sonrası taraftarlarla tartışan ve tribünlerin tepkisini çekip bir süre kadroya alınmayan Halil, son haftalarda gösterdiği performansla futbolseverlerin yeniden sevgilisi oldu.

'Göztepe'nin çocuğu Halil Akbunar' olarak anılan deneyimli futbolcu, son 8 maçta 5 kez ağları havalandırarak takımının en büyük kozu haline geldi. Gösterdiği mücadeleyle de herkesten tam not alan Halil, şimdi gözünü milli formaya çevirdi. Göztepe'nin Beşiktaş maçını izleyen A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de dikkatini çeken oyuncunun ay-yıldızlı ekibimize yakın olduğu ifade edildi. Göztepe ile 2022 yılına kadar sözleşme uzatan Halil'i ayrıca birçok Avrupa kulübünün de takip ettiği vurgulandı.

(DHA)

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Göztepe Beşiktaş Talat Papatya Emre Kocadağ

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