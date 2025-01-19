Göztepe'den inanılmaz seri! Üst üste 9 maçtır kendi evlerinde kazanıyorlar

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Stanimir Stoilov'un ekibi Göztepe evinde Emre Belözoğlu'nun yönetimindeki Antalyaspor'u ağırladı. İç sahayı kalesine çeviren Göztepe, Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Göztepe iç sahadaki üst üste 9. galibiyetini aldı. Ayrıca İzmir ekibi, iç sahadaki namağlup serisini de sürdürmüş oldu.
**Göztepe'nin bu sezon iç sahada aldığı sonuçlar;
2-2 Fenerbahçe
2-0 Bodrum FK
3-0 Kayserispor
3-2 Sivasspor
2-1 Trabzonspor
2-0 Konyaspor
3-1 Adana Demirspor
3-0 Rizespor
5-0 Kasımpaşa
1-0 Antalyaspor
Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçından mağlubiyetle ayrılan Antalyaspor bu sonuçla birlikte mağlubiyet serisini 4 maça çıkarttı.
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