Göztepe'den inanılmaz seri! Üst üste 9 maçtır kendi evlerinde kazanıyorlar

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Stanimir Stoilov'un ekibi Göztepe evinde Emre Belözoğlu'nun yönetimindeki Antalyaspor'u ağırladı. İç sahayı kalesine çeviren Göztepe, Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.

ÜST ÜSTE 9. KEZ KAZANDILAR

Bu sonuçla birlikte Göztepe iç sahadaki üst üste 9. galibiyetini aldı. Ayrıca İzmir ekibi, iç sahadaki namağlup serisini de sürdürmüş oldu.

**Göztepe'nin bu sezon iç sahada aldığı sonuçlar;

2-2 Fenerbahçe

2-0 Bodrum FK

3-0 Kayserispor

3-2 Sivasspor

2-1 Trabzonspor

2-0 Konyaspor

3-1 Adana Demirspor

3-0 Rizespor

5-0 Kasımpaşa

1-0 Antalyaspor

EMRE BELÖZOĞLU KÖTÜ BAŞLADI

Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçından mağlubiyetle ayrılan Antalyaspor bu sonuçla birlikte mağlubiyet serisini 4 maça çıkarttı.