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Göztepe'den inanılmaz seri! Üst üste 9 maçtır kendi evlerinde kazanıyorlar

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
19.01.2025 15:52
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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe evinde Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti ve iç sahadaki üst üste 9. galibiyetini aldı.

Göztepe'den inanılmaz seri! Üst üste 9 maçtır kendi evlerinde kazanıyorlar

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Stanimir Stoilov'un ekibi Göztepe evinde Emre Belözoğlu'nun yönetimindeki Antalyaspor'u ağırladı. İç sahayı kalesine çeviren Göztepe, Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.

ÜST ÜSTE 9. KEZ KAZANDILAR

523529_GOZTEPE-ANTALYASPOR-MACI.-FOTOGRAF-ONUR

Bu sonuçla birlikte Göztepe iç sahadaki üst üste 9. galibiyetini aldı. Ayrıca İzmir ekibi, iç sahadaki namağlup serisini de sürdürmüş oldu.

**Göztepe'nin bu sezon iç sahada aldığı sonuçlar;

2-2 Fenerbahçe
2-0 Bodrum FK
3-0 Kayserispor
3-2 Sivasspor
2-1 Trabzonspor
2-0 Konyaspor
3-1 Adana Demirspor
3-0 Rizespor
5-0 Kasımpaşa
1-0 Antalyaspor

EMRE BELÖZOĞLU KÖTÜ BAŞLADI

523528_GOZTEPE-ANTALYASPOR-MACI.-FOTOGRAF-ONUR

Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçından mağlubiyetle ayrılan Antalyaspor bu sonuçla birlikte mağlubiyet serisini 4 maça çıkarttı.

Günün Maçları

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MS
Göztepe Göztepe
1 - 0
Onvo Antalyaspor Onvo Antalyaspor

Anahtar Kelimeler:
Göztepe
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