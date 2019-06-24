SPOR

Göztepe’den Selim Ilgaz’a kanca

GÖZTEPE HABERLERİ  | 24.06.2019 12:01 | Son Güncelleme

Kadrosundaki Türk oyuncu havuzunu genişletmek için çalışmalara başlayan Göztepe, Hatayspor’da forma giyen Selim Ilgaz’ı transfer etmek için kolları sıvadı.

Göztepe’den Selim Ilgaz’a kanca

Göztepe’de transfer çalışmaları dört koldan devam ediyor. Mevcut yabancı kuralının ilerleyen seneler için belirsiz olması sebebiyle kadrodaki Türk oyuncu havuzunu genişletmek isteyen ve Hatayspor’dan sağ bek Murat Paluli’yi renklerine bağladıktan sonra Menemensporlu savunmacı Veli Çetin ile el sıkışan sarı-kırmızılılar, Hatayspor’da top koşturan Selim Ilgaz’ı renklerine bağlamak için harekete geçti. Geçtiğimiz sezon Play-Off oynama başarı gösteren Hatayspor’un değişmez isimlerinden olan Selim’in transferi için bonservis pazarlığına başlanırken, İzmir ekibinin para artı takas yoluyla transferi bitirmesi bekleniyor.

FRANSA'DA YETİŞTİ

Kariyerine Fransa’nın Sochaux takımında başlayan 24 yaşındaki oyuncunun Türkiye macerası 2015-2016 sezonunda Kayseri Erciyesspor’da başladı. Deneyimli oyuncu bir sezon süren Kayseri macerasının ardından 2016-2017 sezonunda Hatayspor’un yolunu tuttu.

Son 3 sezonu Güney ekibinde geçiren Selim, takımıyla TFF 2. Lig şampiyonluğu da yaşadı. Geçen sezon Play-Off oynama başarısı gösteren Hatayspor’un değişmezleri arasında yer alan Ilgaz, 40 resmi karşılaşmada ter dökerken, rakip filelere 12 gol bırakma başarısı gösterdi. Her iki kanatta da görev yapabilen Selim Ilgaz'ın, Hatayspor ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Göztepe’nin yanı sıra Spor Toto Süper Lig’den birçok takımında takip ettiği belirtilen Selim için sarı-kırmızılıların elini çabuk tutarak transferi noktalaması bekleniyor.

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Göztepe Hatayspor Selim Ilgaz Spor Toto Süper Lig

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