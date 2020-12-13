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Göztepe deplasmanda ilk mağlubiyetini yaşadı

GÖZTEPE HABERLERİ  | 13.12.2020 12:25 | Son Güncelleme

Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup olan Göztepe, bu sezon 6. dış saha karşılaşmasında ilk yenilgisini aldı.

Göztepe deplasmanda ilk mağlubiyetini yaşadı

Ligde ikinci mağlubiyetini Çaykur Rizespor karşısında alan Göztepe'nin 6 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi. Dış sahada daha önceki 5 maçta 1 galibiyet ve 4 beraberlikle sahadan ayrılan İzmir temsilcisi, deplasmanda ilk kez mağlup oldu.

RİZESPOR 3 PUANI SON DAKİKADA ALDI

Sarı-kırmızılı ekip, 12. haftada 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgi aldığı ligde 18 puanda kaldı.

ALEYHİNE 7 PENALTI VERİLDİ

Bu sezon aleyhine 7 penaltı kararı verilen Göztepe'de dünkü karşılaşmada 2 penaltı vuruşundan biri golle sonuçlandı. Uzatma bölümündeki atışta kaleci İrfan Can Eğribayat, Fernando Boldrin'in vuruşunu kurtarsa da dönen topu Milan Skoda filelerle buluşturdu.

11 FUTBOLCUDAN GOL

Ligde dün gol atan Yalçın Kayan ve Stefano Napeloni ile bu sezon Göztepe'de gol kaydeden oyuncu sayısı 11'e yükseldi. Yalçın Kayan 24. Süper Lig maçında ilk golüne ulaştı.

Halil Akbunar'ın 4 gol kaydettiği sarı-kırmızılı ekipte Cherif Ndiaye 3, Guilherme, Soner Aydoğdu ve Zlatko Tripic 2, Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Brown Ideye, Marcio Mossoro, Stefano Napoleoni ve Yalçın Kayan da birer gole imza attı.

RAKİP BURSASPOR

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 15 Aralık Salı günü Bursaspor'u konuk edecek Göztepe, Süper Lig'de ise 19 Aralık Cumartesi Atakaş Hatayspor'la yine İzmir'de karşılaşacak.

KAYNAK: AA,
FOTOĞRAF: AA

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