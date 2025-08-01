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Göztepe, Efkan Bekiroğlu ile anlaşmaya vardı

Göztepe, son olarak Ankaragücü forması giyen ve şu anda serbest konumda bulunan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Efkan Bekiroğlu ile her konuda anlaşmaya vardı.

Göztepe, Efkan Bekiroğlu ile anlaşmaya vardı
Berker İşleyen

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Göztepe, transfer çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Kadro planlaması kapsamında eksik bölgelere takviye yapan sarı-kırmızılılar, şu ana kadar Arda Okan Kurtulan, Allan Godoi, Rhaldney, Junior Olaitan, Amin Cherni, Janderson, Ibrahim Sabra ve Ruan’ı renklerine bağladı. İzmir ekibi, şimdi de orta saha mevkisi için son olarak Ankaragücü forması giyen ve şu anda serbest konumda bulunan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Efkan Bekiroğlu ile her konuda anlaşmaya vardı. Deneyimli oyuncunun da sarı-kırmızılı ekibe gelmeye sıcak baktığı ifade edilirken, taraflar arasındaki son detayların karara bağlanmasının ardından resmi imzaların atılması bekleniyor.

Sürecin olumlu bir şekilde ilerlemesi halinde Efkan Bekiroğlu kısa bir süre içerisinde İzmir’e gelecek.
Süper Lig kariyerinde 123 maça çıkan Bekiroğlu, 20 gol ve 14 asist kaydetmeyi başardı.

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