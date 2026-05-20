Göztepe, Efkan'la 1 yıl daha devam

Sarı-kırmızılılar orta saha oyuncusu Efkan Bekiroğlu'nun sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, oyuncumuz Efkan Bekiroğlu'nun sözleşmesinde yer alan opsiyonu kullanarak kontratını 2026-2027 sezonuna kadar uzatmıştır.

Efkan Bekiroğlu'na şanlı formamız altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" denildi. Bu sezon Göztepe formasını Süper Lig'de 25 maçta terleten 30 yaşındaki orta saha 3 gol atıp 3 de asist yaptı, Efkan toplam 1076 dakika sahada kaldı.