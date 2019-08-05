SPOR

Göztepe, Ertuğrul Ersoy ve Latovlevici için Bursaspor'la anlaşamadı

GÖZTEPE HABERLERİ  | 05.08.2019 12:11 | Son Güncelleme

Bursaspor'dan ayrılmak isteyen Ertuğrul ve Latovlevici için Göztepe yönetimi, yeşil-beyazlı yönetim ile anlaşamadı.

Göztepe, Ertuğrul Ersoy ve Latovlevici için Bursaspor'la anlaşamadı

Bursaspor ile yollarını ayırmayı planlayan Ertuğrul Ersoy ve Iasmin Latovlevici'ye Göztepe talip olmuştu. Her iki oyuncu için de yeşil-beyazlı yönetim ile görüşen Göztepe Başkanı Mehmet Serpil anlaşma sağlanamadığı için bu transferlerden vazgeçti. Göztepe'nin bu iki futbolcu yerine ise stoper için Anderlecht'in defans oyuncusu Sennah'la, sol bek mevkisi için de geçen sezon Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması giyen Fransız oyuncu Leo Schwechlen ile el sıkıştığı öğrenildi.

Mali kriz yaşayan ve transfer tahtasını henüz açamayan Bursaspor'da ise yönetim, iki oyuncudan kazanç elde etmenin hesaplarını yapıyor. Ertuğrul'un 750 bin Euro'luk fesih bedeli bulunurken, Latovlevici de sözleşmesini uzattığı için yeşil-beyazlı yönetim oyuncuyu bedelsiz göndermek istemiyor. Ertuğrul'un adı Galatasaray ile anılırken, 750 bin Euro ödemek istemeyen sarı-kırmızılıların, oyuncunun transferi için alternatif çözümlere yönelerek Bursaspor'a yeni bir teklif sunacağı öğrenildi.

(DHA)

Burası sosyal medya tutkunlarının gözdesi olacak! Bakın neredeBurası sosyal medya tutkunlarının gözdesi olacak! Bakın nerede
Sanneh resmen Göztepe'deSanneh resmen Göztepe'de
Göztepe eski yıldızını bitiriyorGöztepe eski yıldızını bitiriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Göztepe Bursaspor ertuğrul ersoy Iasmin Latovlevici

En Çok Okunan Haberler

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

'Yakında güzel gelişmeler olacak'

'Yakında güzel gelişmeler olacak'

G.Saray'a müjde! Çifte talip var

G.Saray'a müjde! Çifte talip var

Trabzonspor'un yıldızı böyle uğurlandı!

Trabzonspor'un yıldızı böyle uğurlandı!

Ve Ribery imzayı atıyor! Yeni takımı...

Ve Ribery imzayı atıyor! Yeni takımı...

F.Bahçe'den ayrıldı, kendini toplayamadı!

F.Bahçe'den ayrıldı, kendini toplayamadı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yasin Öztekin yeni sezonu bekliyor

Yasin Öztekin yeni sezonu bekliyor

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İşte Göztepe'nin yeni golcüsü

İşte Göztepe'nin yeni golcüsü

İşte Eren Derdiyok'un yeni adresi

İşte Eren Derdiyok'un yeni adresi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Göztepe, Ertuğrul Ersoy ve Latovlevici için Bursaspor'la anlaşamadı

Göztepe Bursaspor'la anlaşamadı

Sanneh resmen Göztepe'de

Sanneh resmen Göztepe'de

Göztepe Leo Schwechlen transferini bitirmek üzere

Göztepe eski yıldızını bitiriyor

Göztepe Bubacarr Sanneh ile anlaşma sağladı

Göztepe stoperini buldu

Göztepe’den Serdar Taşçı atağı

Göztepe’den Serdar Taşçı atağı

Göztepe'de Yasin Öztekin yeni sezonu bekliyor

Yasin Öztekin yeni sezonu bekliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.