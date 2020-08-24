SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Göztepe
  4. Göztepe, forvet Cherif Ndiaye’yi kiraladı

Göztepe, forvet Cherif Ndiaye’yi kiraladı

GÖZTEPE HABERLERİ  | 24.08.2020 20:16 | Son Güncelleme

Göztepe, Senegalli forvet Cherif Ndiaye’yi satın alma opsiyonuyla beraber 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.

Göztepe, forvet Cherif Ndiaye’yi kiraladı

İzmir temsilcisi Göztepe, 2020-2021 sezonu kadro planlaması çalışmaları kapsamında transfer harekatını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Hırvatistan’ın HNK Gorica takımından 24 yaşındaki forvet oyuncusu Cherif Ndiaye’yi satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiraladı. Göztepe’nin bu kiralama için 200 bin Euro ücret ödeyeceği öğrenildi.

1,90 m boyundaki Senegalli Cherif Ndiaye, on numara, forvet arkası ve santrfor mevkilerinde oynayabiliyor. Ndiaye, geçtiğimiz sezon eski takımıyla beraber sahaya çıktığı 36 maçta 11 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sörfte aşka geldiler Sörfte aşka geldiler
Göztepe'den yeni transferGöztepe'den yeni transfer
Halı sahalar için son dakika haberi geldi! Halı sahalar için son dakika haberi geldi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Genç kıza taciz girişimi kamerada! Önce öpmek istedi sonra...
Genç kıza taciz girişimi kamerada! Önce öpmek istedi sonra...
Flaş iddia: Fatih Portakal'ın yerine Selçuk Tepeli getirildi
Flaş iddia: Fatih Portakal'ın yerine Selçuk Tepeli getirildi
Jose Sosa koronavirüse yakalandı!
Jose Sosa koronavirüse yakalandı!
James Rodriguez adım adım Galatasaray'a...
James Rodriguez adım adım Galatasaray'a...
Godin ve Hulk'un menajerleri İstanbul'da!
Godin ve Hulk'un menajerleri İstanbul'da!
Garry Rodrigues resmen ayrılıyor!
Garry Rodrigues resmen ayrılıyor!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Burak Süleyman Göztepe'de
Burak Süleyman Göztepe'de
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Göztepe, İlhan Palut’la devam dedi
Göztepe, İlhan Palut’la devam dedi
Beto'dan Göztepe'ye duygusal veda
Beto'dan Göztepe'ye duygusal veda
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Göztepe, forvet Cherif Ndiaye’yi kiraladı
Göztepe, Ndiaye’yi kiraladı
Alper Potuk'a Göztepe talip oldu
Alper Potuk'a Süper Lig'den sürpriz talip!
Göztepe, santrfor Brown Ideye’yi kadrosuna kattı
Göztepe'den yeni transfer
Göztepe efsanesi Halil Kiraz hayatını kaybetti
Göztepe’nin efsanesi “Bombacı” Halil vefat etti
Göztepe, Kubilay Sönmez’i kadrosuna kattı
Göztepe, transferlere devam ediyor
Göztepe, Soner Aydoğdu’nun sözleşmesini uzattı
Göztepe yıldız isimle sözleşme uzattı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.