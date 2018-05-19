Göztepe - Galatasaray maçı canlı izle: Maç kaç kaç? (BeIN Sport canlı yayın)

Türkiye'de bütün gözler yarın oynanacak Göztepe - Galatasaray maçına çevrildi. Nefeslerin tutulduğu maç İzmir Bornova Stadı'nda oynanacak. Cüneyt Çakır'ın yöneteceği Göztepe - Galatasaray maçında yardımcı hakemler, Bahattin Duran ile Mustafa Emre Eyisoy. Maçın 4. hakemi ise Hüseyin Göçek. Diğer maçlar gibi Göztepe - Galatasaray maçı da saat 19.00'da başlayacak. Maç BeIN Sports 1 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek. Bu maçı aşağıdaki bağlantıdan BeIN Connect üyeliği ile satın alarak şifresiz online izleyebilirsiniz.

Süper Lig son haftasında Göztepe - Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Maç öncesinde 72 puanda olan Galatasaray, Göztepe maçından bir puan çıkarması halinde 21. şampiyonluğuna erişecek. Rakiplerinin de merakla beklediği Göztepe - Galatasaray maçı canlı yayını haberimizde. BeIN Sports canlı yayın linki ile Göztepe Galatasaray maçını şifresiz online canlı izleyebilirsiniz.

Göztepe: Beto, Tayfur, Reis, Kosanovic, Schwechlen, Rotman, Selçuk, Ghilas, Castro, Halil, Demba Ba

Galatasaray: Muslera, Linnes, Serdar Aziz, Denayer, Nagatomo, Feghouli, Donk, Fernando, Rodrigues, Belhanda, Gomis

ŞAMPİYONLUK HESAPLARI - AVERAJ İHTİMALLERİ

Süper Lig son haftasında Galatasaray, Başakşehir ve Fenerbahçe'den 3 puan üstte lider durumda. Sarı-kırmızılıların şampiyonluğu için bir puan alması bile yeterli. Fakat Galatasaray kaybederse ne olur? Bu durumda ortaya farklı senaryolar çıkıyor. İşte bu ihtimaller...

1- Galatasaray yenilir, Başakşehir ve Fenerbahçe kazanırsa: Bu durumda 3 takımın da puanları 72 olacak. Bu durumda üçlü averaja bakılacak. Bu sezon içerisinde 3 takım arasında oynanan maçlardan Başakşehir 6 puan çıkarırken, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 5'er puanı var. Bu durumda Başakşehir şampiyon oluyor. Ligin 2. ve 3. sü için Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki averajlara bakılıyor. İki takım arasında oynanan maçlar 0-0 bittiği için genel averaj söz konusu olacak. Bu durumda Fenerbahçe 2. , Galatasaray 3. sırada yer alacak.