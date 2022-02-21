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Göztepe – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Göztepe – Galatasaray maçı hangi kanalda?

21.02.2022 18:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe – Galatasaray maçı için heyecan dorukta. Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Göztepe'ye konuk olacak. Merakla beklenen maçı canlı olarak izlemek isteyen vatandaşlar Göztepe – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Göztepe – Galatasaray maçı hangi kanalda? soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. Göztepe – Galatasaray maçı ile ilgili detaylar haberimizde...

Göztepe – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Göztepe – Galatasaray maçı hangi kanalda?

Göztepe – Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. Göztepe, Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ağırlayacak. Göztepe ile Galatasaray İzmir'de oynanacak mücadelede kozlarını paylaşacak. Peki Göztepe – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Göztepe – Galatasaray maçı hangi kanalda? Göztepe – Galatasaray maçı ile ilgili ayrıntıları sizler için derledik.

GÖZTEPE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Göztepe - Galatasaray maçı 21 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak Merakla beklenen karşılaşmayı rda Kardeşler yönetecek.

GÖZTEPE - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak Göztepe - Galatasaray maçı beIN Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Göztepe
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