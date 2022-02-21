Göztepe – Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. Göztepe, Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ağırlayacak. Göztepe ile Galatasaray İzmir'de oynanacak mücadelede kozlarını paylaşacak. Peki Göztepe – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Göztepe – Galatasaray maçı hangi kanalda? Göztepe – Galatasaray maçı ile ilgili ayrıntıları sizler için derledik.

GÖZTEPE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Göztepe - Galatasaray maçı 21 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak Merakla beklenen karşılaşmayı rda Kardeşler yönetecek.

GÖZTEPE - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak Göztepe - Galatasaray maçı beIN Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

